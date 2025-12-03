Завозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Львівщині викрито масштабну схему продажу авто
На Львівщині викрито масштабну схему перепродажу авто, ввезених з ЄС як гуманітарна допомога для ЗСУ. Організатор з Черкащини та спільники використовували реквізити благодійних фондів для уникнення митних платежів, продаючи машини за готівку або розбираючи на запчастини.
На Львівщині викрили схему незаконного продажу авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для ЗСУ. Автомобілі реалізовували та частково розбирали на запчастини, у схемі були задіяні організатор із Черкащини, водії з різних областей і керівник місцевого благодійного фонду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України (ч. 1 ст. 201-4 КК України)
За даними слідства:
• 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі;
• щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ — використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій;
• до схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять.
Автомобілі з позначкою "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини, за це відповідав 34-річний спільник.
Протиправну діяльність викрито після фіксації чергового продажу машини за 9 500 доларів США.
Під час обшуків вилучено:
• чотири авто "KIA";
• майже 3 млн грн готівки;
• інші докази.
Вартість вилученого транспорту понад 1,3 млн грн.
Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних.
