Завозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Львівщині викрито масштабну схему продажу авто

На Львівщині викрили схему незаконного продажу авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для ЗСУ. Автомобілі реалізовували та частково розбирали на запчастини, у схемі були задіяні організатор із Черкащини, водії з різних областей і керівник місцевого благодійного фонду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України (ч. 1 ст. 201-4 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства:

• 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі;

• щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ — використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій;

• до схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять.

Автомобілі з позначкою "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини, за це відповідав 34-річний спільник.

Протиправну діяльність викрито після фіксації чергового продажу машини за 9 500 доларів США.

Під час обшуків вилучено:

• чотири авто "KIA";

• майже 3 млн грн готівки;

• інші докази.

Вартість вилученого транспорту понад 1,3 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних.

