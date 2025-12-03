Завозили как гуманитарную помощь для ВСУ: на Львовщине разоблачена масштабная схема продажи авто
Киев • УНН
На Львовщине разоблачена масштабная схема перепродажи авто, ввезенных из ЕС как гуманитарная помощь для ВСУ. Организатор из Черкасской области и сообщники использовали реквизиты благотворительных фондов для избежания таможенных платежей, продавая машины за наличные или разбирая на запчасти.
Во Львовской области разоблачили схему незаконной продажи автомобилей, которые ввозились из ЕС как гуманитарная помощь для ВСУ. Автомобили реализовывали и частично разбирали на запчасти, в схеме были задействованы организатор из Черкасской области, водители из разных областей и руководитель местного благотворительного фонда. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Львовской областной прокуратуры совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему перепродажи легковых автомобилей, которые ввозились из ЕС под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины)
По данным следствия:
• 35-летний житель Черкасской области организовал системный ввоз подержанных автомобилей из Литвы и Польши;
• чтобы избежать таможенных платежей, в документах указывали, что машины предназначены для ВСУ — использовали реквизиты по меньшей мере трех благотворительных организаций;
• к схеме привлекли водителей из разных областей, а также руководителя благотворительного фонда на Львовщине, который знал, что авто к военным не попадут.
Автомобили с пометкой "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена" хранили на площадке в Умани, где организатор продавал их за наличные. Часть авто разбирали на запчасти, за это отвечал 34-летний сообщник.
Противоправная деятельность разоблачена после фиксации очередной продажи машины за 9 500 долларов США.
Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении25.11.25, 15:12 • 4171 просмотр
Во время обысков изъято:
• четыре авто "KIA";
• почти 3 млн грн наличных;
• другие доказательства.
Стоимость изъятого транспорта более 1,3 млн грн.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные.
В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн01.12.25, 15:34 • 5512 просмотров