Завозили как гуманитарную помощь для ВСУ: на Львовщине разоблачена масштабная схема продажи авто

Во Львовской области разоблачили схему незаконной продажи автомобилей, которые ввозились из ЕС как гуманитарная помощь для ВСУ. Автомобили реализовывали и частично разбирали на запчасти, в схеме были задействованы организатор из Черкасской области, водители из разных областей и руководитель местного благотворительного фонда. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему перепродажи легковых автомобилей, которые ввозились из ЕС под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия:

• 35-летний житель Черкасской области организовал системный ввоз подержанных автомобилей из Литвы и Польши;

• чтобы избежать таможенных платежей, в документах указывали, что машины предназначены для ВСУ — использовали реквизиты по меньшей мере трех благотворительных организаций;

• к схеме привлекли водителей из разных областей, а также руководителя благотворительного фонда на Львовщине, который знал, что авто к военным не попадут.

Автомобили с пометкой "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена" хранили на площадке в Умани, где организатор продавал их за наличные. Часть авто разбирали на запчасти, за это отвечал 34-летний сообщник.

Противоправная деятельность разоблачена после фиксации очередной продажи машины за 9 500 долларов США.

Во время обысков изъято:

• четыре авто "KIA";

• почти 3 млн грн наличных;

• другие доказательства.

Стоимость изъятого транспорта более 1,3 млн грн.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные.

