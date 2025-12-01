$42.270.07
Эксклюзив
12:41 • 1876 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 9818 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 12894 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 22612 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 16414 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 27357 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36398 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49120 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41672 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42997 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Директору частного предприятия в Киевской области объявили подозрение за присвоение 1,7 млн грн. Он поставил некачественную форму для добровольческого формирования, используя ненадлежащие материалы и нарушая технологию.

В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн

В Киевской области директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 1,7 млн грн: при пошиве формы для добровольческого формирования были использованы некачественные материалы и допущены нарушения технологии, что подтвердили экспертизы после жалоб военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной общины. В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.

Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям, и присвоил почти 1,7 млн грн бюджетных средств, перечисленных по договору

- говорится в сообщении.

Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий.

Прокуратура начала досудебное расследование. Результаты проведенных экспертиз подтвердили: поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении25.11.25, 15:12 • 4089 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Государственный бюджет
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Белая Церковь