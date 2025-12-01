В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн
Киев • УНН
Директору частного предприятия в Киевской области объявили подозрение за присвоение 1,7 млн грн. Он поставил некачественную форму для добровольческого формирования, используя ненадлежащие материалы и нарушая технологию.
В Киевской области директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 1,7 млн грн: при пошиве формы для добровольческого формирования были использованы некачественные материалы и допущены нарушения технологии, что подтвердили экспертизы после жалоб военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной общины. В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.
Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям, и присвоил почти 1,7 млн грн бюджетных средств, перечисленных по договору
Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий.
Прокуратура начала досудебное расследование. Результаты проведенных экспертиз подтвердили: поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.
Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении25.11.25, 15:12 • 4089 просмотров