Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении

13:06 • 554 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
Эксклюзив
11:46 • 4780 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 10575 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 22521 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19358 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 27561 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 35246 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 32199 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28275 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46606 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 22521 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 75660 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 103861 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 94041 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 100055 просмотра
Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Директору и бенефициарному владельцу частного общества заочно сообщено о подозрении в присвоении 28 млн грн, выделенных на закупку дронов для государственного заказа. Оба подозреваемых объявлены в международный розыск после вывода средств за границу через фиктивные структуры.

Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении

Директору и бенефициарному владельцу частного общества заочно сообщили о подозрении в присвоении 28 млн грн, выделенных на закупку дронов для государственного заказа. По данным следствия, полученные средства были выведены за границу через фиктивные структуры, а оба подозреваемых объявлены в международный розыск. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева заочно сообщено о подозрении директору и бенефициарному владельцу частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения государственного заказа

- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2024 году директор общества пообещал организовать закупку дронов за границей. Компания-заказчик перечислила на счета предприятия 28 млн грн, рассчитывая на быструю поставку необходимой техники. По данным следствия, полученные средства директор перевел в американские доллары и через фиктивные структуры перевел на счет юридического лица в Словакии.

К реализации схемы, как установлено, был привлечен и его отец - бенефициарный владелец общества. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным предпринимателем и создавал видимость реальной деятельности, что способствовало незаконному завладению средствами. Оба подозреваемых, скрывающихся за пределами Украины, объявлены в международный розыск.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме. Досудебное расследование осуществляет СВ Управления полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Примечание

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Жилье, авто, корпоративные права: должностному лицу ГСЧС на Полтавщине сообщили о подозрении за недостоверные декларации на более чем 17 млн грн25.11.25, 11:18 • 2058 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Подольский район (Киев)
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Словакия
Киев