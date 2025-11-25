Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении

Директору и бенефициарному владельцу частного общества заочно сообщили о подозрении в присвоении 28 млн грн, выделенных на закупку дронов для государственного заказа. По данным следствия, полученные средства были выведены за границу через фиктивные структуры, а оба подозреваемых объявлены в международный розыск. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева заочно сообщено о подозрении директору и бенефициарному владельцу частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения государственного заказа - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2024 году директор общества пообещал организовать закупку дронов за границей. Компания-заказчик перечислила на счета предприятия 28 млн грн, рассчитывая на быструю поставку необходимой техники. По данным следствия, полученные средства директор перевел в американские доллары и через фиктивные структуры перевел на счет юридического лица в Словакии.

К реализации схемы, как установлено, был привлечен и его отец - бенефициарный владелец общества. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным предпринимателем и создавал видимость реальной деятельности, что способствовало незаконному завладению средствами. Оба подозреваемых, скрывающихся за пределами Украины, объявлены в международный розыск.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме. Досудебное расследование осуществляет СВ Управления полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Примечание

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Жилье, авто, корпоративные права: должностному лицу ГСЧС на Полтавщине сообщили о подозрении за недостоверные декларации на более чем 17 млн грн