Жилье, авто, корпоративные права: должностному лицу ГСЧС на Полтавщине сообщили о подозрении за недостоверные декларации на более чем 17 млн грн
Киев • УНН
Должностному лицу ГСЧС в Полтавской области сообщено о подозрении из-за недостоверных деклараций за 2021 и 2022 годы. Он не задекларировал жилой дом, два автомобиля, корпоративные права бывшей жены и собственные финансовые обязательства на сумму более 17 млн грн.
Детали
По результатам полных проверок деклараций за 2021 и 2022 годы НАПК установило, что должностное лицо не указало в декларации сведения о бывшей жене, с которой фактически продолжал проживать совместно, и принадлежащее ей имущество на около 15,5 млн грн.
Речь идет о жилом доме, двух автомобилях и корпоративных правах в обществе, которое, среди прочего, предоставляет вспомогательные услуги в сфере добычи нефти и природного газа
Кроме того, должностное лицо "скрыло" от декларирования собственные финансовые обязательства на более чем 1,5 млн грн.
