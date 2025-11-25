Житло, авто, корпоративні права: посадовцю ДСНС на Полтавщині повідомили про підозру за недостовірні декларації на понад 17 млн грн
Київ • УНН
Посадовцю ДСНС у Полтавській області повідомлено про підозру через недостовірні декларації за 2021 та 2022 роки. Він не задекларував житловий будинок, два автомобілі, корпоративні права колишньої дружини та власні фінансові зобов'язання на суму понад 17 млн грн.
Посадовцю ДСНС у Полтавській області повідомили про підозру у недостовірному декларуванні майна та фінансових зобов’язань на суму понад 17 млн грн. За результатами повних перевірок декларацій за 2021 та 2022 роки встановлено, що він не вказав у документах житловий будинок, два автомобілі, корпоративні права колишньої дружини та власні фінансові зобов’язання. Прол це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.
Деталі
За результатами повних перевірок декларацій за 2021 та 2022 роки НАЗК встановило, що посадовець не вказав у декларації відомості про колишню дружину, з якою фактично продовжував проживати спільно, та належне їй майно на близько 15,5 млн грн.
Йдеться про житловий будинок, два автомобілі та корпоративні права у товаристві, яке, серед іншого, надає допоміжні послуги у сфері видобутку нафти й природного газу
Крім того, посадовець "приховав" від декларування власні фінансові зобов’язання на понад 1,5 млн грн.
Нагадаємо
На Івано-Франківщині прокурори викрили корупційну схему в підрозділі Держпраці, де посадовці отримали щонайменше 235 тисяч гривень хабарів. Чотирьом фігурантам, включаючи керівників управління, уже оголошено підозру.
