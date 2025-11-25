Житло, авто, корпоративні права: посадовцю ДСНС на Полтавщині повідомили про підозру за недостовірні декларації на понад 17 млн грн

$42.370.10
Ексклюзив
10:00 • 10411 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 11664 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 21008 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 30491 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 28373 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 26035 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 44893 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 70373 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 60453 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51704 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 10411 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 69770 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 97947 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 88546 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 94845 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 21939 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 59757 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 61314 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 68832 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 78222 перегляди
Житло, авто, корпоративні права: посадовцю ДСНС на Полтавщині повідомили про підозру за недостовірні декларації на понад 17 млн грн

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Посадовцю ДСНС у Полтавській області повідомлено про підозру через недостовірні декларації за 2021 та 2022 роки. Він не задекларував житловий будинок, два автомобілі, корпоративні права колишньої дружини та власні фінансові зобов'язання на суму понад 17 млн грн.

Житло, авто, корпоративні права: посадовцю ДСНС на Полтавщині повідомили про підозру за недостовірні декларації на понад 17 млн грн

Посадовцю ДСНС у Полтавській області повідомили про підозру у недостовірному декларуванні майна та фінансових зобов’язань на суму понад 17 млн грн. За результатами повних перевірок декларацій за 2021 та 2022 роки встановлено, що він не вказав у документах житловий будинок, два автомобілі, корпоративні права колишньої дружини та власні фінансові зобов’язання. Прол це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.

Деталі

За результатами повних перевірок декларацій за 2021 та 2022 роки НАЗК встановило, що посадовець не вказав у декларації відомості про колишню дружину, з якою фактично продовжував проживати  спільно, та належне їй майно на близько 15,5 млн грн.

Йдеться про житловий будинок, два автомобілі та корпоративні права у товаристві, яке, серед іншого, надає допоміжні послуги у сфері видобутку нафти й природного газу

- йдеться у повідомленні.

Крім того, посадовець "приховав" від декларування власні фінансові зобов’язання на понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо

На Івано-Франківщині прокурори викрили корупційну схему в підрозділі Держпраці, де посадовці отримали щонайменше 235 тисяч гривень хабарів. Чотирьом фігурантам, включаючи керівників управління, уже оголошено підозру.

Ольга Розгон

