За 10 тис. доларів ухвалювали "потрібні" рішення в судах: в Одесі викрито суддю та адвоката
Київ • УНН
В Одесі суддю та адвоката викрито на підбурюванні до отримання 10 тис. доларів хабара за ухвалення рішення у цивільній справі. Їх затримали після отримання другої частини коштів, до судді та адвоката застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.
В Одесі суддю одного з районних судів та адвоката викрили на підбурюванні до отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів за ухвалення рішення у цивільній справі на користь особи. Їх було затримано відразу після отримання другої частини грошей. Про це повідомляє САП, пише УНН.
За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру судді одного з районних судів м. Одеси та адвокату, яких викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,
У межах досудового розслідування встановлено, що суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь. Відповідно до домовленості грошові кошти мали передаватися двома траншами. Слідством задокументовано факт передачі 10 тис. дол. США.
Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ одразу після одержання другої частини коштів.
На сьогодні до судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн, до адвоката – заставу в розмірі 514 тис. гривень.
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.
