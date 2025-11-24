$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 11086 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 12230 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 14021 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 20803 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 28547 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30969 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 35317 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26737 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22773 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 20003 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
За 10 тис. доларів ухвалювали "потрібні" рішення в судах: в Одесі викрито суддю та адвоката

Київ • УНН

 • 150 перегляди

В Одесі суддю та адвоката викрито на підбурюванні до отримання 10 тис. доларів хабара за ухвалення рішення у цивільній справі. Їх затримали після отримання другої частини коштів, до судді та адвоката застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.

За 10 тис. доларів ухвалювали "потрібні" рішення в судах: в Одесі викрито суддю та адвоката

В Одесі суддю одного з районних судів та адвоката викрили на підбурюванні до отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів за ухвалення рішення у цивільній справі на користь особи. Їх було затримано відразу після отримання другої частини грошей. Про це повідомляє САП, пише УНН.

За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру судді одного з районних судів м. Одеси та адвокату, яких викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,

- йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь. Відповідно до домовленості грошові кошти мали передаватися двома траншами. Слідством задокументовано факт передачі 10 тис. дол. США.

Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ одразу після одержання другої частини коштів.

На сьогодні до судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн, до адвоката – заставу в розмірі 514 тис. гривень.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Не сплатив 12 млн грн податків після продажу елітних квартир: ексдепутату Київради Комарницькому повідомили про підозру21.11.25, 15:29 • 2389 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Цивільний кодекс України
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Одеса