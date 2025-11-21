Не сплатив 12 млн грн податків після продажу елітних квартир: ексдепутату Київради Комарницькому повідомили про підозру
Київ • УНН
Колишньому депутату Київради Денису Комарницькому повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 12 млн гривень. Він придбав 48 квартир в елітних ЖК Києва, частину з яких продав на 68 млн гривень без сплати податків.
Ексдепутату Київради Денису Комарницькому, який спершу придбав майже пів сотні квартир в елітних житлових комплексах столиці, а потім частину з них продав і при цьому "забув" сплатити 12 млн грн податків, повідомили про підозру, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, колишній депутат Київради, який зараз є адвокатом, за даними слідства, продавав елітні квартири у столиці та не сплачував податків із отриманих доходів.
І хоч правоохоронці не називають імені підрзрюваного, УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Дениса Комарницького.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. При цьому він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.
Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України)
Нагадаємо
У лютому 2025 року НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.
НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.
У травні Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.
У червні Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про заочне тримання під вартою колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі.