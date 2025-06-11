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ВАКС залишив чинним заочний арешт ексдепутата Київради Комарницького

Київ • УНН

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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про заочний арешт колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання землі в Києві. Рішення оскарженню не підлягає.

ВАКС залишив чинним заочний арешт ексдепутата Київради Комарницького

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про заочне тримання під вартою колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Про це пише УНН з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 9 травня 2025 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до одного з фігурантів справи щодо незаконного розподілу землі в місті Києві, який наразі перебуває за межами України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін

 - йдеться в повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо

У лютому 2025 року НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.

НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.

У травні Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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