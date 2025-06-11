ВАКС залишив чинним заочний арешт ексдепутата Київради Комарницького

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про заочне тримання під вартою колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Про це пише УНН з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 9 травня 2025 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до одного з фігурантів справи щодо незаконного розподілу землі в місті Києві, який наразі перебуває за межами України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін