ВАКС залишив чинним заочний арешт ексдепутата Київради Комарницького
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про заочний арешт колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання землі в Києві. Рішення оскарженню не підлягає.
Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про заочне тримання під вартою колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Про це пише УНН з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.
Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 9 травня 2025 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до одного з фігурантів справи щодо незаконного розподілу землі в місті Києві, який наразі перебуває за межами України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Нагадаємо
У лютому 2025 року НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.
НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.
У травні Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.