НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

Правоохоронці розшукують київського бізнесмена Дениса Комарницького, до якого приходили з обшуками у справі у заволодінні землею міста. Раніше стало відомо, що він намагається перетнути кордон. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, пише УНН.

На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року, - йдеться у повідомленні.

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НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.

У НАБУ уточнили, що викрили злочинну організацію в Київраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в соратника Черновецького.

Ексдепутат Київради намагається втекти з України після викриття земельної схеми - НАБУ