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Земельна корупція в столиці: суд відправив депутатку Київради під варту

Земельна корупція в столиці: суд відправив депутатку Київради під варту

Київ • УНН

 • 44344 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід для депутатки Київради Олени Марченко у справі про заволодіння столичною землею. Її взято під варту з можливістю внесення застави у 50 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

Деталі

За даними джерел УНН, йдеться про депутата Олену Марченко.

У закритому засіданні депутатці Київради слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн гривень 

- сказала Чемерис.

Нагадаємо

Вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
kyivska-miska-radaКиївська міська рада
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
kyivКиїв

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