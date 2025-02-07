Земельна корупція в столиці: суд відправив депутатку Київради під варту
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід для депутатки Київради Олени Марченко у справі про заволодіння столичною землею. Її взято під варту з можливістю внесення застави у 50 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.
Деталі
За даними джерел УНН, йдеться про депутата Олену Марченко.
У закритому засіданні депутатці Київради слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн гривень
Нагадаємо
Вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.