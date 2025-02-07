Земельна корупція в столиці: суд відправив депутатку Київради під варту

Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

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За даними джерел УНН, йдеться про депутата Олену Марченко.

У закритому засіданні депутатці Київради слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн гривень - сказала Чемерис.

Нагадаємо

Вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.