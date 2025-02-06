Земельна корупція в Київській міськраді: затримано 7 осіб

У Київській міській раді викрили злочиннну організацію, що була задіяна у земельній корупції. Про це повідомляє НАБУ, пише УНН.

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Правоохоронці провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

Серед підозрюваних:

Як повідомили у НАБУ, наразі затримано 7 учасників злочинної організації.

Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів

Крім того, відомо, що депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.

Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб