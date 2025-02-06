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Земельна корупція в Київській міськраді: затримано 7 осіб

Земельна корупція в Київській міськраді: затримано 7 осіб

Київ • УНН

 • 64393 перегляди

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

У Київській міській раді викрили злочиннну організацію, що була задіяна у земельній корупції. Про це повідомляє НАБУ, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради (далі – КМР) 

- йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних:

  • ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;
    • заступник голови Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА); 
      • голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР; 
        • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств; 
          • четверо інших осіб.

            Як повідомили у НАБУ, наразі затримано 7 учасників  злочинної організації.

            Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів 

            - повідомляє НАБУ.

            Крім того, відомо, що депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості. 

            Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.    

            Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб 

            - зазначає НАБУ.

            Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам. 

            Зокрема, повідомляється, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

            Також правоохоронцям, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн. Та  викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

            ... зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації 

            - йдеться у повідомленні.

            Нагадаємо 

            Раніше УНН писав, що НАБУ та САП  "Чисте місто" з викриття злочинної організації в Київраді. Зокрема, проводяться обшуки у соратника Черновецького Дениса Комарницького.

            Аліна Волянська

            Аліна Волянська

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