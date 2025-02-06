Земельная коррупция в Киевском горсовете: задержаны 7 человек

В Киевском городском совете разоблачили преступную организацию, которая была задействована в земельной коррупции. Об этом сообщает НАБУ, пишет УНН.

Детали

Правоохранители провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее - КГС) - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее - КГГА);

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других людей.

Как сообщили в НАБУ, сейчас задержаны 7 участников преступной организации.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов - сообщает НАБУ.

Кроме того, известно, что депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

В то же время принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью.

Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и тому подобное. Он также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии КГС и другие. Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц - отмечает НАБУ.

Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности, впрочем это не помешало детективам.

В частности, сообщается, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной громады Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Также правоохранителям удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн. И разоблачена попытка через угрозы и искусственные препятствия заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия.

... зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление ею своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что НАБУ и САП "Чистый город" по разоблачению преступной организации в Киевсовете. В частности, проводятся обыски у соратника Черновецкого Дениса Комарницкого.