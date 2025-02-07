Земельная коррупция в столице: суд отправил депутата Киевсовета под стражу

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого по делу о завладении столичной землей. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о депутате Елене Марченко.

В закрытом заседании депутату Киевсовета следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен - сказала Чемерис.

Напомним

Вчера, 6 февраля, НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, которая действовала в Киевском городском совете и была причастна к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.