НАБУ і САП проводять масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді

НАБУ та САП проводять масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, пише УНН.

Деталі

"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Доповнення

За даними ЗМІ, правоохоронці проводять обшуки в соратника Черновецького. Детективи НАБУ і прокурори САП здійснюють низку слідчих дій, зокрема, в колишнього співголови фракції "Блоку Леоніда Черновецького", бізнесмена Дениса Комарницького. Наразі деталі справи відсутні, але провадження, ймовірно, стосується будівництв у столиці.