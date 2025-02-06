НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

НАБУ и САП проводят масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет УНН.

Детали

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Дополнение

По данным СМИ, правоохранители проводят обыски у соратника Черновецкого. Детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют ряд следственных действий, в частности, в отношении бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого", бизнесмена Дениса Комарницкого. В настоящее время детали дела отсутствуют, но производство, вероятно, касается строительства в столице.