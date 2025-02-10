Ексдепутат Київради намагається втекти з України після викриття земельної схеми - НАБУ

Правоохоронці розшукують колишнього депутата Київської міської ради, який вважається керівник злочинної організації щодо заволодіння столичною землею. Підозрюваний намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

За даними ЗМІ, ідеться про ексдепутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького.

Наразі керівник злочинові організації (переховується – ред.). Вживаємо заходи щодо розшуку цієї особи. За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України. До пошукової операції зараз залучені значні сили, працівники інших правоохоронних органів, СБУ, Нацполіції, ДПСУ - заявив Кривонос.

Доповнення

НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.

У НАБУ уточнили, що викрили злочинну організацію в Київраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в соратника Черновецького.