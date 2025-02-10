Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ
Киев • УНН
НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в руководстве преступной организацией по хищению столичной земли.
Правоохранители разыскивают бывшего депутата Киевского городского совета, который считается руководитель преступной организации по завладению столичной землей. Подозреваемый пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Киевсовета, бизнесмене Денисе Комарницком.
Сейчас руководитель преступной организации (скрывается - ред.). Принимаем меры по розыску этого лица. По нашей информации, это лицо пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины. К поисковой операции сейчас привлечены значительные силы, сотрудники других правоохранительных органов, СБУ, Нацполиции, ГПСУ
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НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.
В НАБУ уточнили, что разоблачили преступную организацию в Киевсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.
По данным СМИ, правоохранители проводили обыски у соратника Черновецкого.