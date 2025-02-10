Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ

ukenru
Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
07:59 • 36353 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 124812 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 145786 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 160522 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 162029 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 128358 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 131258 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131590 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128785 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128348 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

10 февраля, 00:15 • 86877 просмотра
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

10 февраля, 00:42 • 73081 просмотра
В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters

В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters

10 февраля, 01:53 • 32553 просмотра
На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

10 февраля, 03:02 • 81768 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 45198 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 167026 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 170577 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 180395 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 240090 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 250774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 45198 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 103110 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

9 февраля, 12:09 • 103171 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 160523 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 162030 просмотра
Актуальное
Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ

Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 4438 просмотра

Read in English

НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в руководстве преступной организацией по хищению столичной земли.

Правоохранители разыскивают бывшего депутата Киевского городского совета, который считается руководитель преступной организации по завладению столичной землей. Подозреваемый пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Киевсовета, бизнесмене Денисе Комарницком.

Сейчас руководитель преступной организации (скрывается - ред.). Принимаем меры по розыску этого лица. По нашей информации, это лицо пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины. К поисковой операции сейчас привлечены значительные силы, сотрудники других правоохранительных органов, СБУ, Нацполиции, ГПСУ

- заявил Кривонос.

Дополнение

НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.

В НАБУ уточнили, что разоблачили преступную организацию в Киевсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

По данным СМИ, правоохранители проводили обыски у соратника Черновецкого. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы