НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
Киев • УНН
НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки.
Правоохранители разыскивают киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, к которому приходили с обысками по делу в завладении землей города. Ранее стало известно, что он пытается пересечь границу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет УНН.
На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года,
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НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.
В НАБУ уточнили, что разоблачили преступную организацию в Киевсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.
По данным СМИ, правоохранители проводили обыски у соратника Черновецкого.
Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ10.02.25, 11:37 • 20885 просмотров