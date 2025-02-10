НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Правоохранители разыскивают киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, к которому приходили с обысками по делу в завладении землей города. Ранее стало известно, что он пытается пересечь границу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет УНН.

На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года,