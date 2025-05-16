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ВАКС заочно арештував ексдепутата Київради Комарницького

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

ВАКС заочно заарештував колишнього депутата Київради Дениса Комарницького, якого підозрюють у заволодінні землею в Києві. Комарницького оголосили в розшук у лютому 2025 року.

ВАКС заочно арештував ексдепутата Київради Комарницького

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк, передає УНН.

Деталі

У САП підтвердили журналісту УНН, що вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього депутата Київради бізнесмена Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні злочинного угруповання для заволодіння землею в Києві.

Доповнення

Комарницький - колишній лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київській міській раді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році у ЗМІ його стали називати "смотрящим за Києвом", а його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Журналісти Bihus.Info у 2020 році отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

Нагадаємо

У лютому 2025 року НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.

НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.

Ольга Розгон

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