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ВАКС заочно арестовал экс-депутата Киеврады Комарницкого

Киев • УНН

 • 942 просмотра

ВАКС заочно арестовал бывшего депутата Киеврады Дениса Комарницкого, которого подозревают в завладении землей в Киеве. Комарницкого объявили в розыск в феврале 2025 года.

ВАКС заочно арестовал экс-депутата Киеврады Комарницкого

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает УНН.

Детали

В САП подтвердили журналисту УНН, что высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего депутата Киевсовета бизнесмена Дениса Комарницкого, подозреваемого в создании преступной группировки для завладения землей в Киеве.

Дополнение

Комарницкий - бывший лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевском городском совете 2008-2010 годов. После выборов в Верховную Раду в 2019 году в СМИ его стали называть "смотрящим за Киевом", а его имя регулярно всплывало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Журналисты Bihus.Info в 2020 году получили архив, свидетельствующий об интересах Комарницкого в строительной и коммунальной сферах столицы. Расследователи опубликовали схемы деятельности десятков компаний и лиц, якобы связанных с Комарницким. Одним из самых известных проектов, который связывают с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост.

Напомним

В феврале 2025 года НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, незаконно выводившей земельные участки.

НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
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