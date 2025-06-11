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ВАКС оставил в силе заочный арест экс-депутата Киевсовета Комарницкого

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о заочном аресте бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении земли в Киеве. Решение обжалованию не подлежит.

ВАКС оставил в силе заочный арест экс-депутата Киевсовета Комарницкого

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о заочном содержании под стражей бывшего депутата Киеврады, бизнесмена Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 9 мая 2025 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к одному из фигурантов дела о незаконном распределении земли в городе Киеве, который сейчас находится за пределами Украины. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а определение следственного судьи ВАКС - без изменений

 - говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним

В феврале 2025 года НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киеврады Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки.

НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.

В мае Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого.

Павел Башинский

Павел Башинский

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