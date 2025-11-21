Не уплатил 12 млн грн налогов после продажи элитных квартир: экс-депутату Киевсовета Комарницкому сообщили о подозрении

Бывшему депутату Киевсовета Денису Комарницкому сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на почти 12 млн гривен. Он приобрел 48 квартир в элитных ЖК Киева, часть из которых продал на 68 млн гривен без уплаты налогов.

Экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, который сначала приобрел почти полсотни квартир в элитных жилых комплексах столицы, а затем часть из них продал и при этом "забыл" уплатить 12 млн грн налогов, сообщили о подозрении, передает УНН. Детали Как сообщили в Офисе Генпрокурора, бывший депутат Киевсовета, который сейчас является адвокатом, по данным следствия, продавал элитные квартиры в столице и не платил налогов с полученных доходов. И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Денисе Комарницком. Правоохранители установили, что подозреваемый приобрел 48 квартир в нескольких элитных жилых комплексах Киева, часть из которых продал на общую сумму 68 млн гривен. При этом он не уплатил налоги с заключенных сделок на почти 12 млн гривен. Киевская городская прокуратура сообщила ему о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины) - указано в сообщении. Напомним В феврале 2025 года НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки. НАБУ и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета. В мае Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. В июне Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о заочном содержании под стражей бывшего депутата Киевсовета, бизнесмена Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли.