$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 350 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8092 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14666 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14689 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22967 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19020 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27195 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68703 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27279 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.3м/с
80%
739мм
Популярнi новини
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48387 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 44895 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 47859 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 35178 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24398 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2202 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29735 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24192 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24542 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4636 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10285 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23144 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48498 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32445 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Starlink
Золото
Теги
Інше

Цивільний кодекс України

Новини по темi
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця року розглянуть проєкт нового правопису української мови. З початку наступного року розпочнеться нова ера шрифтотворення.

Суспільство • 15:19 • 8124 перегляди
Кабмін пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин: схвалено законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин на день. Це дозволить швидше відбувати покарання та розширить можливості їх відбування в межах міста чи області.

Політика • 22 жовтня, 19:03 • 2816 перегляди
У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 18:11 • 3780 перегляди
У медіа заборонили публікувати імена підозрюваних до оголошення вироку - висновок Верховного суду

Верховний Суд постановив, що оприлюднення імені підозрюваного заборонено до набуття вироком законної сили. Це стосується і публічних осіб, незалежно від суспільного інтересу.

Суспільство • 22 жовтня, 17:41 • 3578 перегляди
Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексуVideo

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14056, що передбачає нову редакцію книги першої Цивільного кодексу України. Документ вводить поняття цифрових речей, оновлює положення щодо договорів та деталізує особисті права в цифровому середовищі.

Суспільство • 22 жовтня, 14:16 • 7927 перегляди
У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу

Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №14057, який, за словами медіа, загрожує журналістським розслідуванням. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що це зроблено для доопрацювання документа з медіа-юристами.

Суспільство • 21 жовтня, 06:41 • 3313 перегляди