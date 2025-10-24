Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця року розглянуть проєкт нового правопису української мови. З початку
наступного року розпочнеться нова ера шрифтотворення.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин на день. Це дозволить швидше відбувати покарання та розширить можливості їх відбування в межах міста чи області.
Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.
Верховний Суд постановив, що оприлюднення імені підозрюваного заборонено до набуття вироком законної сили. Це стосується і публічних осіб, незалежно від суспільного інтересу.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14056, що передбачає нову редакцію книги першої Цивільного кодексу України. Документ вводить поняття цифрових речей, оновлює положення щодо договорів та деталізує особисті права в цифровому середовищі.
Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №14057, який, за словами медіа, загрожує журналістським розслідуванням. Голова
Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що це зроблено для доопрацювання документа з медіа-юристами.