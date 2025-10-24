У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу

Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №14057, який, за словами медіа, загрожує журналістським розслідуванням. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що це зроблено для доопрацювання документа з медіа-юристами.