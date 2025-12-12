$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 278 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 2664 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 5864 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 18205 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 16753 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 17988 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 18328 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 21640 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 27756 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 39633 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 26787 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 27896 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 14833 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 9950 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 13170 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 5894 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 2128 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 18229 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 64027 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 67348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Подоляк
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 2132 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 10247 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 41925 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 40339 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 45243 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Мінекономіки доопрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який системно модернізує регулювання трудових відносин. Документ передбачає цифровізацію ключових процедур та розширення переліку видів трудових договорів.

Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати

Проєкт нового Трудового кодексу доопрацьований і готується до внесення на розгляд Кабміну, після чого його подадуть до Верховної Ради, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, роз'яснивши, що має змінитися, пише УНН.

Деталі

Урядова команда представила підходи до оновлення трудового законодавства та анонсувала завершення роботи над новим Трудовим кодексом. Як вказано, до його підготовки залучали соціальних партнерів та міжнародних експертів.

Мінекономіки завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження - з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами. За результатами консультацій документ був доопрацьований і зараз готується до внесення на розгляд Кабінету міністрів України, після чого буде поданий на розгляд Верховної Ради. Це важливий крок для формування сучасної та зрозумілої рамки трудових відносин в Україні

- зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Проєкт нового Трудового кодексу, як повідомляється, "системно модернізує регулювання трудових відносин".

За даними Мінекономіки, документ:

  • передбачає цифровізацію ключових процедур;
    • запроваджує прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати;
      • розширює перелік видів трудових договорів та посилює захист працівників, зокрема представників вразливих груп;
        • закріплює збалансований підхід до прав та обов’язків працівників і роботодавців;
          • запроваджує ризик-орієнтовану модель інспекції праці;
            • імплементує основні директиви ЄС у сфері праці.

              Серед ключових переваг проєкту у міністерстві називають:

              • чіткі правила для гнучких форм зайнятості (дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповна зайнятість);
                • кращий захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та людей з інвалідністю;
                  • уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі;
                    • більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців;
                      • увага на запобіганні незадекларованій праці, врегулюванні нових моделей зайнятості та спрощенні взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

                        Новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації проєкту Стратегії зайнятості та реформи ринку праці "Обрій". Він поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини в Україні, у тому числі трудових прав

                        - підкреслила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

                        Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР11.09.25, 12:16 • 17082 перегляди

                        Юлія Шрамко

                        ЕкономікаПолітика
                        Техніка
                        Цивільний кодекс України
                        Кабінет Міністрів України
                        Верховна Рада України
                        Україна