Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Київ • УНН
Мінекономіки доопрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який системно модернізує регулювання трудових відносин. Документ передбачає цифровізацію ключових процедур та розширення переліку видів трудових договорів.
Проєкт нового Трудового кодексу доопрацьований і готується до внесення на розгляд Кабміну, після чого його подадуть до Верховної Ради, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, роз'яснивши, що має змінитися, пише УНН.
Деталі
Урядова команда представила підходи до оновлення трудового законодавства та анонсувала завершення роботи над новим Трудовим кодексом. Як вказано, до його підготовки залучали соціальних партнерів та міжнародних експертів.
Мінекономіки завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження - з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами. За результатами консультацій документ був доопрацьований і зараз готується до внесення на розгляд Кабінету міністрів України, після чого буде поданий на розгляд Верховної Ради. Це важливий крок для формування сучасної та зрозумілої рамки трудових відносин в Україні
Проєкт нового Трудового кодексу, як повідомляється, "системно модернізує регулювання трудових відносин".
За даними Мінекономіки, документ:
- передбачає цифровізацію ключових процедур;
- запроваджує прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати;
- розширює перелік видів трудових договорів та посилює захист працівників, зокрема представників вразливих груп;
- закріплює збалансований підхід до прав та обов’язків працівників і роботодавців;
- запроваджує ризик-орієнтовану модель інспекції праці;
- імплементує основні директиви ЄС у сфері праці.
Серед ключових переваг проєкту у міністерстві називають:
- чіткі правила для гнучких форм зайнятості (дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповна зайнятість);
- кращий захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та людей з інвалідністю;
- уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі;
- більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців;
- увага на запобіганні незадекларованій праці, врегулюванні нових моделей зайнятості та спрощенні взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.
Новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації проєкту Стратегії зайнятості та реформи ринку праці "Обрій". Він поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини в Україні, у тому числі трудових прав
