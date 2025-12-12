Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати

Проєкт нового Трудового кодексу доопрацьований і готується до внесення на розгляд Кабміну, після чого його подадуть до Верховної Ради, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, роз'яснивши, що має змінитися, пише УНН.

Урядова команда представила підходи до оновлення трудового законодавства та анонсувала завершення роботи над новим Трудовим кодексом. Як вказано, до його підготовки залучали соціальних партнерів та міжнародних експертів.

Мінекономіки завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження - з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами. За результатами консультацій документ був доопрацьований і зараз готується до внесення на розгляд Кабінету міністрів України, після чого буде поданий на розгляд Верховної Ради. Це важливий крок для формування сучасної та зрозумілої рамки трудових відносин в Україні