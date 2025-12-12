$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 1192 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 3790 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 7666 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 19702 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 17753 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 18635 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 18927 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22028 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 27945 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 39810 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 27772 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 28913 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 15835 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10725 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 14193 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 7666 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3238 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 19702 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 64851 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 68135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михаил Подоляк
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3238 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10903 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 42347 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 40628 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 45522 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Минэкономики доработало проект нового Трудового кодекса, который системно модернизирует регулирование трудовых отношений. Документ предусматривает цифровизацию ключевых процедур и расширение перечня видов трудовых договоров.

Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать

Проект нового Трудового кодекса доработан и готовится к внесению на рассмотрение Кабмина, после чего его подадут в Верховную Раду, сообщили в Минэкономики в пятницу, разъяснив, что должно измениться, пишет УНН.

Детали

Правительственная команда представила подходы к обновлению трудового законодательства и анонсировала завершение работы над новым Трудовым кодексом. Как указано, к его подготовке привлекались социальные партнеры и международные эксперты.

Минэкономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса, который прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования – с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами. По результатам консультаций документ был доработан и сейчас готовится к внесению на рассмотрение Кабинета министров Украины, после чего будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине

- отметила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Татьяна Бережная.

Проект нового Трудового кодекса, как сообщается, "системно модернизирует регулирование трудовых отношений".

По данным Минэкономики, документ:

  • предусматривает цифровизацию ключевых процедур;
    • вводит прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;
      • расширяет перечень видов трудовых договоров и усиливает защиту работников, в частности представителей уязвимых групп;
        • закрепляет сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей;
          • вводит риск-ориентированную модель инспекции труда;
            • имплементирует основные директивы ЕС в сфере труда.

              Среди ключевых преимуществ проекта в министерстве называют:

              • четкие правила для гибких форм занятости (дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени, неполная занятость);
                • лучшая защита работников с семейными обязанностями, ветеранов и людей с инвалидностью;
                  • унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме;
                    • более предсказуемые процедуры проверок для работодателей;
                      • внимание на предотвращении незадекларированного труда, урегулировании новых моделей занятости и упрощении взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.

                        Новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт". Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине, в том числе трудовых прав

                        - подчеркнула заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

                        Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР11.09.25, 12:16 • 17082 просмотра

                        Юлия Шрамко

                        ЭкономикаПолитика
                        Техника
                        Гражданский кодекс Украины
                        Кабинет Министров Украины
                        Верховная Рада
                        Украина