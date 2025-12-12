Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать

Проект нового Трудового кодекса доработан и готовится к внесению на рассмотрение Кабмина, после чего его подадут в Верховную Раду, сообщили в Минэкономики в пятницу, разъяснив, что должно измениться, пишет УНН.

Правительственная команда представила подходы к обновлению трудового законодательства и анонсировала завершение работы над новым Трудовым кодексом. Как указано, к его подготовке привлекались социальные партнеры и международные эксперты.

Минэкономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса, который прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования – с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами. По результатам консультаций документ был доработан и сейчас готовится к внесению на рассмотрение Кабинета министров Украины, после чего будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине