Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Киев • УНН
Минэкономики доработало проект нового Трудового кодекса, который системно модернизирует регулирование трудовых отношений. Документ предусматривает цифровизацию ключевых процедур и расширение перечня видов трудовых договоров.
Проект нового Трудового кодекса доработан и готовится к внесению на рассмотрение Кабмина, после чего его подадут в Верховную Раду, сообщили в Минэкономики в пятницу, разъяснив, что должно измениться, пишет УНН.
Детали
Правительственная команда представила подходы к обновлению трудового законодательства и анонсировала завершение работы над новым Трудовым кодексом. Как указано, к его подготовке привлекались социальные партнеры и международные эксперты.
Минэкономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса, который прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования – с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами. По результатам консультаций документ был доработан и сейчас готовится к внесению на рассмотрение Кабинета министров Украины, после чего будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине
Проект нового Трудового кодекса, как сообщается, "системно модернизирует регулирование трудовых отношений".
По данным Минэкономики, документ:
- предусматривает цифровизацию ключевых процедур;
- вводит прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;
- расширяет перечень видов трудовых договоров и усиливает защиту работников, в частности представителей уязвимых групп;
- закрепляет сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей;
- вводит риск-ориентированную модель инспекции труда;
- имплементирует основные директивы ЕС в сфере труда.
Среди ключевых преимуществ проекта в министерстве называют:
- четкие правила для гибких форм занятости (дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени, неполная занятость);
- лучшая защита работников с семейными обязанностями, ветеранов и людей с инвалидностью;
- унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме;
- более предсказуемые процедуры проверок для работодателей;
- внимание на предотвращении незадекларированного труда, урегулировании новых моделей занятости и упрощении взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.
Новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт". Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине, в том числе трудовых прав
