1 января, 13:04 • 35318 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 52919 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 43870 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 42002 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 147280 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 144608 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 51748 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 43709 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37300 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30143 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Силы обороны Украины испытывают сильное давление на юге, уступая численностью российским бригадам, которые захватили сотни квадратных километров. Россияне продвинулись в Запорожской области, ситуация остается напряженной, наиболее интенсивные бои идут в Гуляйполе.

Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN

Силы обороны испытывают сильное давление на юге Украины, где они значительно уступают по численности российским бригадам, которые за последние недели захватили сотни квадратных километров территории. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Как сообщил один из украинских офицеров из Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", россияне продвинулись по открытой местности в нескольких районах Запорожской области. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной.

Враг пытается укрепить свои позиции в переговорах, пытаясь захватить больше территории

- сказал офицер.

Он добавил, что оккупанты отправляют небольшие пехотные группы, чтобы прорваться к наименее защищенным позициям Сил обороны. По его словам, наиболее интенсивные бои сейчас происходят в Гуляйполе и его окрестностях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, главное – это гарантии безопасности для Украины.

Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию01.01.26, 04:41 • 10802 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Гуляйполе