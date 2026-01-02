Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN

Силы обороны испытывают сильное давление на юге Украины, где они значительно уступают по численности российским бригадам, которые за последние недели захватили сотни квадратных километров территории. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Как сообщил один из украинских офицеров из Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", россияне продвинулись по открытой местности в нескольких районах Запорожской области. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной.

Враг пытается укрепить свои позиции в переговорах, пытаясь захватить больше территории - сказал офицер.

Он добавил, что оккупанты отправляют небольшие пехотные группы, чтобы прорваться к наименее защищенным позициям Сил обороны. По его словам, наиболее интенсивные бои сейчас происходят в Гуляйполе и его окрестностях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, главное – это гарантии безопасности для Украины.

