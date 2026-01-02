Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN

Сили оборони відчувають сильний тиск на півдні України, де вони значно поступаються за чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Як повідомив один з українських офіцерів зі Служби безпеки України з позивним "Банкір", росіяни просунулися відкритою місцевістю в кількох районах Запорізької області. За його словами, ситуація в регіоні залишається напруженою.

Ворог намагається зміцнити свої позиції в переговорах, намагаючись захопити більше території - сказав офіцер.

Він додав, що окупанти відправляють невеликі піхотні групи, щоб прорватися до найменш захищених позицій Сил оборони. За його словами, найбільш інтенсивні бої нині відбуваються в Гуляйполі та його околицях.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, головне – це гарантії безпеки для України.

