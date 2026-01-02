$42.350.03
1 січня, 13:04 • 35409 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 53102 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 43957 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 42084 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 147543 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 144945 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 51797 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 43740 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37320 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30156 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Сили оборони України відчувають сильний тиск на півдні, поступаючись чисельністю російським бригадам, які захопили сотні квадратних кілометрів. росіяни просунулися в Запорізькій області, ситуація залишається напруженою, найбільш інтенсивні бої точаться в Гуляйполі.

Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN

Сили оборони відчувають сильний тиск на півдні України, де вони значно поступаються за чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Як повідомив один з українських офіцерів зі Служби безпеки України з позивним "Банкір", росіяни просунулися відкритою місцевістю в кількох районах Запорізької області. За його словами, ситуація в регіоні залишається напруженою.

Ворог намагається зміцнити свої позиції в переговорах, намагаючись захопити більше території

- сказав офіцер.

Він додав, що окупанти відправляють невеликі піхотні групи, щоб прорватися до найменш захищених позицій Сил оборони. За його словами, найбільш інтенсивні бої нині відбуваються в Гуляйполі та його околицях.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, головне – це гарантії безпеки для України.

Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням01.01.26, 04:41 • 10804 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Служба безпеки України
Гуляйполе