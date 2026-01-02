Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN
Сили оборони України відчувають сильний тиск на півдні, поступаючись чисельністю російським бригадам, які захопили сотні квадратних кілометрів. росіяни просунулися в Запорізькій області, ситуація залишається напруженою, найбільш інтенсивні бої точаться в Гуляйполі.
Сили оборони відчувають сильний тиск на півдні України, де вони значно поступаються за чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Як повідомив один з українських офіцерів зі Служби безпеки України з позивним "Банкір", росіяни просунулися відкритою місцевістю в кількох районах Запорізької області. За його словами, ситуація в регіоні залишається напруженою.
Ворог намагається зміцнити свої позиції в переговорах, намагаючись захопити більше території
Він додав, що окупанти відправляють невеликі піхотні групи, щоб прорватися до найменш захищених позицій Сил оборони. За його словами, найбільш інтенсивні бої нині відбуваються в Гуляйполі та його околицях.
