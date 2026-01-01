Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням

росія не закінчує свої війни сама, не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням. Про це у новорічному зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, завершити війну росіян може змусити виключно тиск ззовні.

Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи москва війною йшла. Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія, Абхазія, Осетія, Чечня – і цей список можна, можна продовжувати безкінечно, бо майже вся територія росії зібрана з воєн. Ось із ким ми маємо справу - сказав глава держави.

Він підкреслив, що нині на Україну чиниться тиск, бо "досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах".

І тому ми боремось так. І доводимо, здавалося б, давно очевидні істини, що після окупації Криму, захоплення частини Донеччини та Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, після Бучі, Маріуполя, Оленівки та всього, що робить кремль весь цей час, вірити їм на слово – це просто вирок. Вирок спільній міжнародній безпеці. І кожному лідеру, який просто має захищати свій народ. Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати.

"Тост, один на всіх": Зеленський озвучив головне побажання українців на Новий рік