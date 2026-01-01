$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 14808 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 17350 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 16338 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 18324 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 18223 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 19060 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 22086 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20018 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17706 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16043 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія ніколи не закінчує війни за власним бажанням, лише під зовнішнім тиском. Він наголосив, що вірити кремлю на слово - це вирок міжнародній безпеці.

Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням

росія не закінчує свої війни сама, не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням. Про це у новорічному зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, завершити війну росіян може змусити виключно тиск ззовні.

Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи москва війною йшла. Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія, Абхазія, Осетія, Чечня – і цей список можна, можна продовжувати безкінечно, бо майже вся територія росії зібрана з воєн. Ось із ким ми маємо справу

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що нині на Україну чиниться тиск, бо "досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах".

І тому ми боремось так. І доводимо, здавалося б, давно очевидні істини, що після окупації Криму, захоплення частини Донеччини та Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, після Бучі, Маріуполя, Оленівки та всього, що робить кремль весь цей час, вірити їм на слово – це просто вирок. Вирок спільній міжнародній безпеці. І кожному лідеру, який просто має захищати свій народ. Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати.

"Тост, один на всіх": Зеленський озвучив головне побажання українців на Новий рік01.01.26, 03:11 • 692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна