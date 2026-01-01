росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати. Про це Зеленський заявив у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"За мить – Новий рік. Мільйони з нас його чекають. І Новий рік у нас буде попри все, бо ми такі люди, ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо. І в нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше. І буде тост, дуже важливі слова. Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на "нулі". За кожного, хто віддав життя заради України. (...) росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. Саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті: все, що нам треба, – це протриматися на один день довше, ніж вони", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні кожен додає: "Бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше".

"І хай на одну десяту, але краще. І на десять відсотків, на ті десять відсотків, про які я казав на початку, – на десять відсотків сильніше. І тоді ми виборемо мир стовідсотково. Я бажаю цього всім нам. 2025 рік добігає кінця. Довкола нас – справжня зима. І те, чого ми не бачили дуже довго, – сніг на Новий рік. І всі діти, безумовно, – якщо чесно, і дорослі – чекали цього. І це дає сильне відчуття: якщо ми чогось дуже-дуже хочемо, рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру. Але, на відміну від новорічного снігу, він не впаде нам із неба просто так, як диво. Але ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього. І продовжимо це робити. Бо дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо в небі й спокійно на землі, щоб тепло й світло в нас удома. І не 170, а всі 220 – так, як має бути. Щоб усі наші повернулись додому. З фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна. З Новим роком, дорогий народе! Слава Україні!", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії.

Мій підпис стоятиме під сильною угодою - Зеленський