росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати - Зеленський

Ексклюзив
20:23 • 8450 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 10969 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 13027 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 15195 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 15594 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17305 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20396 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19743 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17479 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15812 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна31 грудня, 15:33
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46
Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів31 грудня, 16:27
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру19:52
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 8464 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Крим
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo31 грудня, 11:49
росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати - Зеленський

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати. Він наголосив, що сьогодні кожен додає: "Бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше".

росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати. Про це Зеленський заявив у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"За мить – Новий рік. Мільйони з нас його чекають. І Новий рік у нас буде попри все, бо ми такі люди, ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо. І в нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше. І буде тост, дуже важливі слова. Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на "нулі". За кожного, хто віддав життя заради України. (...) росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. Саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті: все, що нам треба, – це протриматися на один день довше, ніж вони", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні кожен додає: "Бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше".

"І хай на одну десяту, але краще. І на десять відсотків, на ті десять відсотків, про які я казав на початку, – на десять відсотків сильніше. І тоді ми виборемо мир стовідсотково. Я бажаю цього всім нам. 2025 рік добігає кінця. Довкола нас – справжня зима. І те, чого ми не бачили дуже довго, – сніг на Новий рік. І всі діти, безумовно, – якщо чесно, і дорослі – чекали цього. І це дає сильне відчуття: якщо ми чогось дуже-дуже хочемо, рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру. Але, на відміну від новорічного снігу, він не впаде нам із неба просто так, як диво. Але ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього. І продовжимо це робити. Бо дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо в небі й спокійно на землі, щоб тепло й світло в нас удома. І не 170, а всі 220 – так, як має бути. Щоб усі наші повернулись додому. З фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна. З Новим роком, дорогий народе! Слава Україні!", - резюмував Президент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії.

Мій підпис стоятиме під сильною угодою - Зеленський01.01.26, 00:12 • 666 переглядiв

Павло Башинський

Новий рік
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна