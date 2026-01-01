России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать. Об этом Зеленский заявил в новогоднем обращении, передает УНН.

Детали

"Через мгновение – Новый год. Миллионы из нас его ждут. И Новый год у нас будет несмотря ни на что, потому что мы такие люди, мы украинцы, мы что-то придумаем, мы приготовим. И у нас будет красиво, будет вкусно, будет бокал шампанского. Может, у кого-то что-то покрепче. И будет тост, очень важные слова. Тост. Один на всех. Для миллионов украинцев. За воинов наших, что сейчас на "нуле". За каждого, кто отдал жизнь ради Украины. (...) России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать. Именно поэтому мы часто говорим друг другу то, что говорят наши ребята на фронте: все, что нам нужно, – это продержаться на один день дольше, чем они", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня каждый добавляет: "Быть на один шаг впереди, на один час быстрее, на одно решение смелее".

"И пусть на одну десятую, но лучше. И на десять процентов, на те десять процентов, о которых я говорил в начале, – на десять процентов сильнее. И тогда мы завоюем мир стопроцентно. Я желаю этого всем нам. 2025 год подходит к концу. Вокруг нас – настоящая зима. И то, чего мы не видели очень долго, – снег на Новый год. И все дети, безусловно, – если честно, и взрослые – ждали этого. И это дает сильное ощущение: если мы чего-то очень-очень хотим, рано или поздно это случается. Безусловно, больше всего сейчас мы хотим мира. Но, в отличие от новогоднего снега, он не упадет нам с неба просто так, как чудо. Но мы верим в мир, и боремся за него, и работаем ради этого. И продолжим это делать. Потому что очень хотим в 2026-м, чтобы тихо в небе и спокойно на земле, чтобы тепло и светло у нас дома. И не 170, а все 220 – так, как должно быть. Чтобы все наши вернулись домой. С фронта, из плена, из оккупации. Чтобы были мы. Чтобы была Украина. С Новым годом, дорогой народ! Слава Украине!", - резюмировал Президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны находятся на финальной стадии.

