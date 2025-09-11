Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР

Документ по новому Трудовому кодексу почти готов к внесению на рассмотрение Верховной Рады. Трудовое законодательство нужно адаптировать под текущие реалии, сделать более гибкими механизмы взаимодействия работодателей с работниками. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Когда планируют подать в Верховную Раду новый Трудовой кодекс

"Документ почти готов к внесению на рассмотрение парламента. Мы его обсудили с очень большим количеством стейкхолдеров, в течение июля-августа проходили рабочие группы по каждой из книг трудового кодекса, которые организовывались на площадке МОТ (международной организации труда), как организация, специализирующаяся на трехстороннем диалоге. Сейчас мы дочищаем документ. Надеемся, что достаточно скоро он будет подан в парламент", - сказала Марчак.

Марчак отметила, что законопроект разрабатывался очень широким кругом стейкхолдеров.

"Мы сейчас обсуждаем, каким образом он будет вноситься в парламент. Нардепы принимали участие в разработке этого документа, принимали участие и профсоюзы, организация работодателей и все крупнейшие ассоциации, международные эксперты. То есть это правительственный законопроект с точки зрения, что правительство является лидером и движущей силой процесса, но это такой общеукраинский документ. Вероятно, будем просить нардепов поддержать нас в том, чтобы быстрее его продвигать", - рассказала Марчак.

Какие ожидаются изменения в Трудовом кодексе

Марчак подчеркнула, что в Украине крайне устаревшее трудовое законодательство.

"Оно еще с советского союза. У нас мир уже думает категориями ИИ, а мы живем в 1971 году. Поэтому нам нужно адаптировать под текущие реалии его, сделать более гибкими механизмы взаимодействия работодателей с работниками, что нужно для двух сторон", - сказала она.

Дополнение

В августе министр экономики Алексей Соболев сообщал УНН, что ведется работа над новым Трудовым кодексом. Планируется, что в этом году он будет подан в Верховную Раду.

В январе 2024 года сообщалось, что Минэкономики намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровку записей, заменив устаревший кодекс 1971 года.

В 2024 году министерство экономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде.

Впоследствии Омбудсмен Лубинец заявил, что проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке.