Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР

Документ щодо нового Трудового кодексу майже готовий до внесення на розгляд Верховної Ради. Трудове законодавство потрібно адаптувати під поточні реалії, зробити більш гнучкими механізми взаємодії роботодавців з працівниками. Про це журналісту УНН повідомила заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дар'я Марчак.

Коли планують подати до Верховної Ради новий Трудовий кодекс

"Документ майже готовий до внесення на розгляд парламенту. Ми його обговорили з дуже великою кількістю стейкхолдерів, протягом липня-серпня проходили робочі групи по кожній із книг трудового кодексу, які організовувалися на майданчику МОП (міжнародної організації праці), як організація яка спеціалізується на тристоронньому діалозі. Зараз ми дочищаємо документ. Сподіваємося, що достатньо скоро він буде поданий до парламенту", - сказала Марчак.

Марчак зазначила, що законопроєкт розроблявся дуже широким колом стейкхолдерів.

"Ми зараз обговорюємо яким чином він буде вноситися до парламенту. Нардепи приймали участь у розробці цього документу, приймали участь й профспілки, організація роботодавців й всі найбільші асоціації, міжнародні експерти. Тобто це урядовий законопроект з точки зору, що уряд є лідером й рушієм процесу, але це такий загальноукраїнський документ. Ймовірно будемо просити нардепів підтримати нас в тому, щоб швидше його просувати", - розповіла Марчак.

Які очікуються зміни в Трудовому кодексі

Марчак підкреслила, що в Україні вкрай застаріле трудове законодавство.

"Воно ще з радянського союзу. У нас світ вже думає категоріями ШІ, а ми живемо в 1971 році. Тому нам потрібно адаптувати під поточні реалії його, зробити більш гнучкими механізми взаємодії роботодавців з працівниками, що потрібно для двох сторін", - сказала вона.

Доповнення

У серпні міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв УНН, що ведеться робота над новим Трудовим кодексом. Планується, що цього року він буде поданий до Верховної Ради.

У січні 2024 року повідомлялося, що Мінекономіки має намір обговорити новий Трудовий кодекс, який має на меті модернізувати форми працевлаштування та оцифрування записів, замінивши застарілий кодекс 1971 року.

У 2024 році міністерство економіки підготувало проєкт нового Кодексу законів про працю.

Згодом Омбудсман Лубінець заявив, що проєкт нового Трудового Кодексу від Мінекономіки потребує доопрацювання.