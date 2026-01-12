$42.990.00
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних боях
11 січня, 18:21 • 13338 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 23488 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 22807 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 23917 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 43483 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 32127 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34269 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44210 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69202 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 43477 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 60025 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 108459 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 134830 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 103941 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних боях

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Сили оборони України ймовірно могли отримати для випробовувань у реальних бойових діях новітній американський ЗРК "Tempest", розроблений V2X. Комплекс, презентований у жовтні, призначений для боротьби з дронами.

Сили оборони України могли отримати на озброєння прототипи найсучаснішого американського зенітного ракетного комплексу "Tempest". Характерну пускову установку ідентифікували на кадрах новорічного привітання, оприлюдненого повітряним командуванням "Центр". Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

ЗРК "Tempest" - це розробка компанії V2X, яку вперше офіційно презентували лише кілька місяців тому на виставці AUSA 2025 у жовтні. Комплекс створений як мобільний та ефективний "вбивця дронів", спроєктований з урахуванням досвіду російсько-української війни. Система існує у двох варіантах: стаціонарному (на причепі) та мобільному (на базі багі COTS).

Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР11.01.26, 10:57 • 9532 перегляди

Фахівці припускають, що Україна отримала обмежену кількість одиниць для проведення польових випробувань та вдосконалення системи в умовах реальних бойових дій.

Питання вартості та ефективності

Основним озброєнням комплексу є ракети AGM-114L Longbow. Попри високу ефективність проти повітряних цілей, використання таких ракет викликає дискусії щодо економічної доцільності. Вартість однієї одиниці AGM-114L стартує від 100 тисяч доларів, що робить перехоплення дешевих ударних дронів типу "Шахед" доволі дорогою операцією.

Проте аналітики наголошують, що в умовах постійного нарощування ворогом виробництва безпілотників, залучення навіть таких коштовних засобів є виправданим для захисту критичної інфраструктури та збереження життів. Наразі офіційні представники Повітряних сил не коментують кількість та статус перебування ЗРК "Tempest" в Україні. 

Долетить до москви: Велика Британія розробляє для України балістичну ракету Nightfall із дальністю понад 480 кілометрів11.01.26, 23:37 • 2360 переглядiв

Степан Гафтко

