Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних боях

Сили оборони України могли отримати на озброєння прототипи найсучаснішого американського зенітного ракетного комплексу "Tempest". Характерну пускову установку ідентифікували на кадрах новорічного привітання, оприлюдненого повітряним командуванням "Центр". Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

ЗРК "Tempest" - це розробка компанії V2X, яку вперше офіційно презентували лише кілька місяців тому на виставці AUSA 2025 у жовтні. Комплекс створений як мобільний та ефективний "вбивця дронів", спроєктований з урахуванням досвіду російсько-української війни. Система існує у двох варіантах: стаціонарному (на причепі) та мобільному (на базі багі COTS).

Фахівці припускають, що Україна отримала обмежену кількість одиниць для проведення польових випробувань та вдосконалення системи в умовах реальних бойових дій.

Питання вартості та ефективності

Основним озброєнням комплексу є ракети AGM-114L Longbow. Попри високу ефективність проти повітряних цілей, використання таких ракет викликає дискусії щодо економічної доцільності. Вартість однієї одиниці AGM-114L стартує від 100 тисяч доларів, що робить перехоплення дешевих ударних дронів типу "Шахед" доволі дорогою операцією.

Проте аналітики наголошують, що в умовах постійного нарощування ворогом виробництва безпілотників, залучення навіть таких коштовних засобів є виправданим для захисту критичної інфраструктури та збереження життів. Наразі офіційні представники Повітряних сил не коментують кількість та статус перебування ЗРК "Tempest" в Україні.

