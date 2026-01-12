Окупаційна адміністрація Херсонської області фактично ліквідувала прозорі процедури в аграрному секторі, перевівши його в режим ручного управління. За даними Центру національного спротиву (ЦНС), гауляйтер володимир сальдо ініціював створення структури "Херсонська зернова компанія", яка стала монопольним посередником у розподілі земельних угідь. Про це пише УНН.

Аналітики ЦНС зазначають, що створене окупаційне підприємство працює за класичною корупційною схемою. Замість передачі землі безпосереднім виробникам, ресурс концентрується в руках однієї структури, яка потім розподіляє ділянки серед обмеженого кола наближених осіб або здає їх у суборенду за завищеними цінами.

Це ставить місцевих фермерів у повну залежність від окупантів: аграрії змушені платити більше, не маючи жодних правових гарантій. Водночас саме "зернова компанія" привласнює державні субсидії, перетворюючи бюджетну підтримку на інструмент внутрішнього перерозподілу коштів на користь колабораціоністів.

Фінансові інтереси гауляйтера

Незалежні розслідування вказують на пряму причетність володимира сальдо до фінансових потоків цієї структури. Існують дані про можливе виведення активів через тіньовий флот іноземних компаній, пов'язаних із торгівлею збіжжям. Таким чином, "державна форма" підприємства є лише ширмою для системного пограбування регіону, де аграрний сектор Херсонщини перетворено на джерело особистого збагачення окупаційної верхівки.

