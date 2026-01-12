$42.990.00
11 січня, 18:21 • 10918 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 17963 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 19253 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 20879 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 37879 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29620 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33396 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43547 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67811 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45029 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Окупаційна адміністрація Херсонщини ліквідувала прозорі процедури в аграрному секторі, створивши "Херсонську зернову компанію". Ця структура стала монопольним посередником у розподілі земельних угідь, концентруючи ресурс у руках наближених осіб.

Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів

Окупаційна адміністрація Херсонської області фактично ліквідувала прозорі процедури в аграрному секторі, перевівши його в режим ручного управління. За даними Центру національного спротиву (ЦНС), гауляйтер володимир сальдо ініціював створення структури "Херсонська зернова компанія", яка стала монопольним посередником у розподілі земельних угідь. Про це пише УНН.

Деталі

Аналітики ЦНС зазначають, що створене окупаційне підприємство працює за класичною корупційною схемою. Замість передачі землі безпосереднім виробникам, ресурс концентрується в руках однієї структури, яка потім розподіляє ділянки серед обмеженого кола наближених осіб або здає їх у суборенду за завищеними цінами.

Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19.12.25, 02:57 • 19207 переглядiв

Це ставить місцевих фермерів у повну залежність від окупантів: аграрії змушені платити більше, не маючи жодних правових гарантій. Водночас саме "зернова компанія" привласнює державні субсидії, перетворюючи бюджетну підтримку на інструмент внутрішнього перерозподілу коштів на користь колабораціоністів.

Фінансові інтереси гауляйтера

Незалежні розслідування вказують на пряму причетність володимира сальдо до фінансових потоків цієї структури. Існують дані про можливе виведення активів через тіньовий флот іноземних компаній, пов'язаних із торгівлею збіжжям. Таким чином, "державна форма" підприємства є лише ширмою для системного пограбування регіону, де аграрний сектор Херсонщини перетворено на джерело особистого збагачення окупаційної верхівки. 

На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву04.01.26, 02:31 • 6502 перегляди

Степан Гафтко

