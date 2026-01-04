На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють мілітаризацію молоді. З 2026 року в школах Генічеського, Чаплинського та Новотроїцького округів планують відкрити кадетські класи Слідчого комітету (ск) рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.
Деталі
Угоди про створення цих класів особисто підписав керівник слідчого управління ск рф по Херсонській області дмитро маликов. Це підтверджує, що проєкт має на меті підготовку майбутніх кадрів для репресивної системи агресора. Замість загальної освіти дітям пропонують закриту траєкторію, яка передбачає перехід від школи до відомчого закладу вищої освіти з подальшою службою в каральних органах.
За даними ЦНС, участь у таких класах лише формально є добровільною. Адміністрації шкіл отримують вказівки формувати списки учнів, насамперед із соціально вразливих родин. У разі відмови батьки стикаються з адміністративним тиском, а діти опиняються в умовах негласної ізоляції всередині навчальних закладів.
Мета окупаційної політики
За твердженнями ЦНС, впровадження кадетських класів ск рф вирішує одразу кілька стратегічних завдань окупаційної влади. По-перше, відбувається активна мілітаризація свідомості молоді через привчання школярів до жорсткої ієрархії та безумовного підпорядкування. По-друге, постійна присутність представників силових структур у школах нормалізує їхню роль у цивільному житті та стирає межу між навчальним процесом і каральною системою. Нарешті, окупанти прагнуть сформувати лояльний кадровий резерв виконавців для державного примусу безпосередньо з-поміж місцевих жителів.
Такі дії загарбників є частиною ширшої стратегії зі зміни ідентичності українських дітей та їхнього свідомого залучення до воєнної машини російської федерації.
