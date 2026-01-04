На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву

$42.170.00
19:16 • 8658 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 24147 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 30244 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 32499 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 51397 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 73008 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 65254 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85306 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47274 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75301 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Україна підтримує народ Венесуели і не визнає легітимність режиму Мадуро - голова МЗС Сибіга3 січня, 14:42 • 6394 перегляди
Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN3 січня, 14:54 • 10088 перегляди
Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро3 січня, 15:13 • 11298 перегляди
росія вимагає від США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину3 січня, 15:38 • 9916 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto3 січня, 16:37 • 23404 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 66376 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 85265 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98227 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 234727 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 165257 перегляди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
УНН Lite
На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На ТОТ Херсонської області загарбники посилюють мілітаризацію молоді, плануючи відкрити кадетські класи слідчого комітету рф у школах Генічеського, Чаплинського та Новотроїцького округів з 2026 року.

На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють мілітаризацію молоді. З 2026 року в школах Генічеського, Чаплинського та Новотроїцького округів планують відкрити кадетські класи Слідчого комітету (ск) рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

Деталі

Угоди про створення цих класів особисто підписав керівник слідчого управління ск рф по Херсонській області дмитро маликов. Це підтверджує, що проєкт має на меті підготовку майбутніх кадрів для репресивної системи агресора. Замість загальної освіти дітям пропонують закриту траєкторію, яка передбачає перехід від школи до відомчого закладу вищої освіти з подальшою службою в каральних органах.

кремль посилює мобілізацію резервістів для війни в Україні на тлі значних втрат - ISW31.12.25, 00:40 • 894 перегляди

За даними ЦНС, участь у таких класах лише формально є добровільною. Адміністрації шкіл отримують вказівки формувати списки учнів, насамперед із соціально вразливих родин. У разі відмови батьки стикаються з адміністративним тиском, а діти опиняються в умовах негласної ізоляції всередині навчальних закладів.

Мета окупаційної політики

За твердженнями ЦНС, впровадження кадетських класів ск рф вирішує одразу кілька стратегічних завдань окупаційної влади. По-перше, відбувається активна мілітаризація свідомості молоді через привчання школярів до жорсткої ієрархії та безумовного підпорядкування. По-друге, постійна присутність представників силових структур у школах нормалізує їхню роль у цивільному житті та стирає межу між навчальним процесом і каральною системою. Нарешті, окупанти прагнуть сформувати лояльний кадровий резерв виконавців для державного примусу безпосередньо з-поміж місцевих жителів.

Такі дії загарбників є частиною ширшої стратегії зі зміни ідентичності українських дітей та їхнього свідомого залучення до воєнної машини російської федерації. 

У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС29.12.25, 23:55 • 9440 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Херсонська область