кремль посилює мобілізацію резервістів для війни в Україні на тлі значних втрат - ISW

Ексклюзив
07:11 • 3392 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 7960 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21657 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53163 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 38079 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33003 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30967 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21528 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19794 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24367 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

кремль посилює мобілізацію резервістів для війни в Україні на тлі значних втрат - ISW

Київ • УНН

 • 10 перегляди

кремль активно просуває примусову мобілізацію резервістів для участі в бойових діях в Україні, оскільки росія зазнає непропорційно високих втрат. Диктатор путін підписав указ, що дозволяє розгортання резервістів до навчальних таборів з 2026 року для захисту критично важливих об'єктів.

кремль просуває зусилля щодо примусової мобілізації резервістів, ймовірно, з метою залучати їх для участі в бойових діях в Україні, оскільки росія продовжує зазнавати непропорційно високого рівня втрат порівняно з її територіальними здобутками. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін підписав указ, який дозволяє розгортання резервістів до спеціальних навчальних таборів для забезпечення захисту критично важливих об'єктів, починаючи з 2026 року. При цьому головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росія виконала свій план на 2025 рік щодо набору 406 000 військовослужбовців, але втрати росії склали щонайменше 410 000.

Невпинні зусилля кремля щодо мобілізації резервістів для ймовірного розгортання в Україні в майбутньому ще більше свідчать про те, що росія стикається зі зростаючою проблемою щодо підтримки своїх потреб у комплектації військ через усталену систему, яка використовує високі фінансові стимули для набору добровольців через їїхній брак, нестачу ресурсів для фінансування виплат або обидва цих фактори

- зазначають в ISW.

Там додають, що зусилля кремля щодо розгортання резервістів в Україні є ризикованою для внутрішнього середовища політикою, яка загрожує порушити чинний соціальний контракт кремля з населенням.

"Зміни в російській системі комплекетування особового складу, ймовірно, спрямовані на підтримку постійних зусиль щодо збільшення чисельності російських збройних сил та дозволять росії швидше та ефективніше мобілізувати сили як під час затяжної війни в Україні, так і під час можливої ​​майбутньої війни проти НАТО", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України, вказавши, що сторони "оцінили результат цього першого етапу цих дуже "серйозних" переговорів, до яких були залучені лідери України, Європи, США та Канади" і наголосивши, що "мир на горизонті".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів. Він наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.

росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС01.11.25, 05:18

Вадим Хлюдзинський

Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна