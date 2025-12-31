кремль посилює мобілізацію резервістів для війни в Україні на тлі значних втрат - ISW

кремль просуває зусилля щодо примусової мобілізації резервістів, ймовірно, з метою залучати їх для участі в бойових діях в Україні, оскільки росія продовжує зазнавати непропорційно високого рівня втрат порівняно з її територіальними здобутками. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін підписав указ, який дозволяє розгортання резервістів до спеціальних навчальних таборів для забезпечення захисту критично важливих об'єктів, починаючи з 2026 року. При цьому головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росія виконала свій план на 2025 рік щодо набору 406 000 військовослужбовців, але втрати росії склали щонайменше 410 000.

Невпинні зусилля кремля щодо мобілізації резервістів для ймовірного розгортання в Україні в майбутньому ще більше свідчать про те, що росія стикається зі зростаючою проблемою щодо підтримки своїх потреб у комплектації військ через усталену систему, яка використовує високі фінансові стимули для набору добровольців через їїхній брак, нестачу ресурсів для фінансування виплат або обидва цих фактори - зазначають в ISW.

Там додають, що зусилля кремля щодо розгортання резервістів в Україні є ризикованою для внутрішнього середовища політикою, яка загрожує порушити чинний соціальний контракт кремля з населенням.

"Зміни в російській системі комплекетування особового складу, ймовірно, спрямовані на підтримку постійних зусиль щодо збільшення чисельності російських збройних сил та дозволять росії швидше та ефективніше мобілізувати сили як під час затяжної війни в Україні, так і під час можливої ​​майбутньої війни проти НАТО", - резюмують аналітики.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України, вказавши, що сторони "оцінили результат цього першого етапу цих дуже "серйозних" переговорів, до яких були залучені лідери України, Європи, США та Канади" і наголосивши, що "мир на горизонті".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів. Він наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.

