Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у межах "берлінського формату" за участю європейських та канадських партнерів, за підсумками наголосивши на просуванні мирного процесу і на необхідності прозорості та чесності від усіх сторін, включаючи росію, пише УНН.

Сьогодні черговий раунд координації з європейськими та канадськими партнерами Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес вперед. Тепер нам потрібна прозорість і чесність від усіх, включаючи росію - написав Мерц у X стосовно переговорів.

Нагадаємо

Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну.

Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.