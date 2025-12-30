$42.220.15
12:27
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів. Він наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.

Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у межах "берлінського формату" за участю європейських та канадських партнерів, за підсумками наголосивши на просуванні мирного процесу і на необхідності прозорості та чесності від усіх сторін, включаючи росію, пише УНН.

Сьогодні черговий раунд координації з європейськими та канадськими партнерами Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес вперед. Тепер нам потрібна прозорість і чесність від усіх, включаючи росію

- написав Мерц у X стосовно переговорів.

Нагадаємо

Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну.

Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.

Юлія Шрамко

