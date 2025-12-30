Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів. Він наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про черговий раунд координації у межах "берлінського формату" за участю європейських та канадських партнерів, за підсумками наголосивши на просуванні мирного процесу і на необхідності прозорості та чесності від усіх сторін, включаючи росію, пише УНН.
Сьогодні черговий раунд координації з європейськими та канадськими партнерами Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес вперед. Тепер нам потрібна прозорість і чесність від усіх, включаючи росію
Нагадаємо
Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну.
Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.
У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.