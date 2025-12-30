$42.220.15
Эксклюзив
11:22 • 1306 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 2740 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 10478 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 14125 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 20369 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 21855 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29181 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29986 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22954 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23814 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Facebook

Мерц требует прозрачности от России по итогам переговоров в "берлинском формате"

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об очередном раунде координации в "берлинском формате" с участием европейских и канадских партнеров. Он подчеркнул продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая Россию.

Мерц требует прозрачности от России по итогам переговоров в "берлинском формате"

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об очередном раунде координации в рамках "берлинского формата" с участием европейских и канадских партнеров, по итогам подчеркнув продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая Россию, пишет УНН.

Сегодня очередной раунд координации с европейскими и канадскими партнерами Берлинского формата. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Теперь нам нужна прозрачность и честность от всех, включая Россию

- написал Мерц в X относительно переговоров.

Напомним

Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине.

Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Это произошло после предварительного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Варшава
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин