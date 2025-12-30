Мерц требует прозрачности от России по итогам переговоров в "берлинском формате"

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об очередном раунде координации в рамках "берлинского формата" с участием европейских и канадских партнеров, по итогам подчеркнув продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая Россию, пишет УНН.

Сегодня очередной раунд координации с европейскими и канадскими партнерами Берлинского формата. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Теперь нам нужна прозрачность и честность от всех, включая Россию - написал Мерц в X относительно переговоров.

Напомним

Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине.

Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Это произошло после предварительного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.