"Без відповідальності агресора мир не буде тривалим, Крим має повернутися Україні" - Зеленський

Президент України наголосив, що потурання російській агресії у 2014 році стало передумовою повномасштабної війни, а справедливий і стійкий мир можливий лише за умови відповідальності росії та відновлення територіальної цілісності України. Про це пише Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що світ уже мав негативний досвід ігнорування агресії, коли росія окупувала Крим, а міжнародна спільнота фактично не відреагувала належним чином.

Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому - наголосив Зеленський.

За його словами, саме реакція світу на події в Криму сформувала у кремля відчуття безкарності.

російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це. Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчат - заявив Президент.

Він підкреслив, що така позиція Заходу стала сигналом для путіна.

Саме тому путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що щороку 26 лютого, у День спротиву окупації Криму, Україна вшановує тих, хто не прийняв російську агресію, і наголошує на ключових уроках для всього світу.

Ми наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру - підкреслив він.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку України та участь у Кримській платформі й інших ініціативах, які тримають питання Криму у світовому порядку денному.

Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись - зазначив Президент.

Він наголосив, що російська присутність на півострові несе лише війну і нестабільність.

Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим – це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

МЗС України до Дня спротиву окупації Криму заявило, що півострів був, є і буде українським.