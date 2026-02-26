$43.240.02
Ексклюзив
11:34 • 1902 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 10552 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 26095 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 41565 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37822 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36649 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27067 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20649 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46805 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19745 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
"Без відповідальності агресора мир не буде тривалим, Крим має повернутися Україні" - Зеленський

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потурання агресії рф у 2014 році призвело до повномасштабної війни. Справедливий мир можливий лише за умови відповідальності росії та відновлення територіальної цілісності України.

"Без відповідальності агресора мир не буде тривалим, Крим має повернутися Україні" - Зеленський

Президент України наголосив, що потурання російській агресії у 2014 році стало передумовою повномасштабної війни, а справедливий і стійкий мир можливий лише за умови відповідальності росії та відновлення територіальної цілісності України. Про це пише Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що світ уже мав негативний досвід ігнорування агресії, коли росія окупувала Крим, а міжнародна спільнота фактично не відреагувала належним чином.

Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому

- наголосив Зеленський.

За його словами, саме реакція світу на події в Криму сформувала у кремля відчуття безкарності.

російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це. Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчат

- заявив Президент.

Він підкреслив, що така позиція Заходу стала сигналом для путіна.

Саме тому путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом

- зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що щороку 26 лютого, у День спротиву окупації Криму, Україна вшановує тих, хто не прийняв російську агресію, і наголошує на ключових уроках для всього світу.

Ми наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру

- підкреслив він.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку України та участь у Кримській платформі й інших ініціативах, які тримають питання Криму у світовому порядку денному.

Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись

- зазначив Президент.

Він наголосив, що російська присутність на півострові несе лише війну і нестабільність.

Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим – це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно

- підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

МЗС України до Дня спротиву окупації Криму заявило, що півострів був, є і буде українським.

Андрій Тимощенков

