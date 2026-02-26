"Без ответственности агрессора мир не будет продолжительным, Крым должен вернуться Украине" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул, что попустительство российской агрессии в 2014 году стало предпосылкой полномасштабной войны, а справедливый и устойчивый мир возможен только при условии ответственности России и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом пишет Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Глава государства отметил, что мир уже имел негативный опыт игнорирования агрессии, когда Россия оккупировала Крым, а международное сообщество фактически не отреагировало должным образом.
Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно долгим, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад
По его словам, именно реакция мира на события в Крыму сформировала у Кремля чувство безнаказанности.
Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и в целом чувства Украины. Мир советовал Украине молчать
Он подчеркнул, что такая позиция Запада стала сигналом для Путина.
Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе значительно большую войну и более жесткое противостояние с Западом
Президент напомнил, что ежегодно 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, Украина чествует тех, кто не принял российскую агрессию, и подчеркивает ключевые уроки для всего мира.
Мы настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из наиболее сильных предпосылок длительного мира
Глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и участие в Крымской платформе и других инициативах, которые держат вопрос Крыма в мировой повестке дня.
Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться
Он подчеркнул, что российское присутствие на полуострове несет только войну и нестабильность.
Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно
МИД Украины ко Дню сопротивления оккупации Крыма заявил, что полуостров был, есть и будет украинским.