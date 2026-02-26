"Без ответственности агрессора мир не будет продолжительным, Крым должен вернуться Украине" - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что попустительство российской агрессии в 2014 году стало предпосылкой полномасштабной войны, а справедливый и устойчивый мир возможен только при условии ответственности России и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом пишет Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что мир уже имел негативный опыт игнорирования агрессии, когда Россия оккупировала Крым, а международное сообщество фактически не отреагировало должным образом.

Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно долгим, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно реакция мира на события в Крыму сформировала у Кремля чувство безнаказанности.

Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и в целом чувства Украины. Мир советовал Украине молчать - заявил Президент.

Он подчеркнул, что такая позиция Запада стала сигналом для Путина.

Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе значительно большую войну и более жесткое противостояние с Западом - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что ежегодно 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, Украина чествует тех, кто не принял российскую агрессию, и подчеркивает ключевые уроки для всего мира.

Мы настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из наиболее сильных предпосылок длительного мира - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и участие в Крымской платформе и других инициативах, которые держат вопрос Крыма в мировой повестке дня.

Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться - отметил Президент.

Он подчеркнул, что российское присутствие на полуострове несет только войну и нестабильность.

Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

МИД Украины ко Дню сопротивления оккупации Крыма заявил, что полуостров был, есть и будет украинским.