Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла, передает УНН.

Ценим помощь Испании для наших людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Спасибо Его Величеству и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины на протяжении всех этих лет российской агрессии - написал Зеленский в Telegram.

Президент выразил отдельную благодарность Испании за убежище, которое эта страна предоставила 240 тыс. украинцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

Зеленский рассказал о дипломатической работе для достижения достойного мира и подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее закончить войну.

