Зеленский встретился с королем Испании Фелипе
Киев • УНН
Президент поблагодарил Испанию за поддержку и убежище для 240 тысяч украинцев. Стороны обсудили дипломатические усилия для достижения мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла, передает УНН.
Ценим помощь Испании для наших людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Спасибо Его Величеству и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины на протяжении всех этих лет российской агрессии
Добавим
Президент выразил отдельную благодарность Испании за убежище, которое эта страна предоставила 240 тыс. украинцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.
Зеленский рассказал о дипломатической работе для достижения достойного мира и подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее закончить войну.
