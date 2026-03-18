Украина предлагает Испании сотрудничество в производстве вооружения – Зеленский

Украина рассчитывает на развитие совместного производства вооружения с Испанией и обмен технологиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, стороны уже работают над конкретными проектами.

Я очень верю в копродакшн между нашими странами. Мы работаем вместе с правительством Испании и испанскими компаниями ради развития наших сил обороны – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина имеет уникальный опыт войны.

Украина готова помогать знаниями, которые мы получили во время войны, в частности относительно дронов и современных технологий – отметил он.

В то же время Испания может усилить украинскую армию техникой.

Испанская оборонная промышленность может поставлять необходимые Украине снаряды, радары и технику – добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию.

В программе визита, как сообщается, - визит на оборонное предприятие, подписание в присутствии Президента украино-испанских оборонных соглашений.

Также ожидается встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписание двусторонних документов в присутствии лидеров.

Кроме того, запланирована встреча с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.

Как и встреча с королем Испании Фелипе VI.