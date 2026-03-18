Україна пропонує Іспанії співпрацю у виробництві озброєння – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував спільні оборонні проєкти з Іспанією щодо дронів та техніки. Мадрид постачатиме ЗСУ снаряди, радари та сучасне озброєння.
Україна розраховує на розвиток спільного виробництва озброєння з Іспанією та обмін технологіями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, сторони вже працюють над конкретними проєктами.
Я дуже вірю в копродакшн між нашими країнами. Ми працюємо разом із урядом Іспанії та іспанськими компаніями заради розвитку наших сил оборони
Президент підкреслив, що Україна має унікальний досвід війни.
Україна готова допомагати знаннями, які ми отримали під час війни, зокрема щодо дронів і сучасних технологій
Водночас Іспанія може посилити українську армію технікою.
Іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари та техніку
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії.
У програмі візиту, як повідомляється, - візит на оборонне підприємство, підписання у присутності Президента україно-іспанські оборонних угод.
Також очікується зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і підписання двосторонніх документів в присутності лідерів.
Окрім того, заплановано зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.
Як і зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.