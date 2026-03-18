Україна пропонує Іспанії співпрацю у виробництві озброєння – Зеленський

Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48188 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 23870 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 26377 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22367 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17130 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22602 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48433 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 78550 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 70725 перегляди
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 15:54 • 202 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17320 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 27071 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 31964 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 36938 перегляди
Україна пропонує Іспанії співпрацю у виробництві озброєння – Зеленський

Київ • УНН

Зеленський анонсував спільні оборонні проєкти з Іспанією щодо дронів та техніки. Мадрид постачатиме ЗСУ снаряди, радари та сучасне озброєння.

Україна розраховує на розвиток спільного виробництва озброєння з Іспанією та обмін технологіями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, сторони вже працюють над конкретними проєктами.

Я дуже вірю в копродакшн між нашими країнами. Ми працюємо разом із урядом Іспанії та іспанськими компаніями заради розвитку наших сил оборони 

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має унікальний досвід війни.

Україна готова допомагати знаннями, які ми отримали під час війни, зокрема щодо дронів і сучасних технологій 

– зазначив він.

Водночас Іспанія може посилити українську армію технікою.

Іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари та техніку 

– додав Зеленський.

Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги у 2026 році - Санчес18.03.26, 14:52 • 3104 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії.

У програмі візиту, як повідомляється, - візит на оборонне підприємство, підписання у присутності Президента україно-іспанські оборонних угод. 

Також очікується зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і підписання двосторонніх документів в присутності лідерів. 

Окрім того, заплановано зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

Як і зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.

Андрій Тимощенков

