Україна пропонує Іспанії співпрацю у виробництві озброєння – Зеленський

Україна розраховує на розвиток спільного виробництва озброєння з Іспанією та обмін технологіями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, сторони вже працюють над конкретними проєктами.

Я дуже вірю в копродакшн між нашими країнами. Ми працюємо разом із урядом Іспанії та іспанськими компаніями заради розвитку наших сил оборони – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має унікальний досвід війни.

Україна готова допомагати знаннями, які ми отримали під час війни, зокрема щодо дронів і сучасних технологій – зазначив він.

Водночас Іспанія може посилити українську армію технікою.

Іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари та техніку – додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії.

У програмі візиту, як повідомляється, - візит на оборонне підприємство, підписання у присутності Президента україно-іспанські оборонних угод.

Також очікується зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і підписання двосторонніх документів в присутності лідерів.

Окрім того, заплановано зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

Як і зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.