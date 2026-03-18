Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги у 2026 році - Санчес

Іспанія продовжує підтримку України у війні проти росії та виділяє новий пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Мадриді, передає кореспондент УНН.

За його словами, загальний обсяг допомоги Україні з боку Іспанії вже досяг значних обсягів.

"Хочу передати вам нові заходи від Іспанії – у першу чергу новий пакет на 1 мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку. Загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро", – зазначив Санчес.

Він додав, що частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

"Це буде ко-продукція деяких матеріалів між Міністерством оборони Іспанії та Міністерством оборони України", – пояснив прем’єр Санчес.

Зеленський запропонував Британії нову модель ППО з урахуванням досвіду війни

Чотири документи про співпрацю, зокрема в ракетній галузі та ППО, підписали виробники з України й Іспанії.