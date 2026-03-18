Україна домовилася про нову співпрацю у ракетній галузі і ППО - підписали чотири документи в Іспанії

Чотири документи про співпрацю, зокрема в ракетній галузі та ППО, підписали виробники з України й Іспанії, повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Мадриді, пише УНН.

Зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence. Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких - саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба - написав Зеленський.

Зі слів Президента, сторони "говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони". "Посилення ППО й захист життів наш найголовніший пріоритет", - додав він.

"Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування", - вказав Зеленський.

"Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом", - підсумував Глава держави.

Зеленський прибув до Мадрида - що у програмі візиту