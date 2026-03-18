Україна домовилася про нову співпрацю у ракетній галузі і ППО - підписали чотири документи в Іспанії

$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
86%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціни на нафту зростають – загибель іранського посадовця Ларіджані загострює ринокPhoto18 березня, 04:00 • 13204 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 35500 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 16878 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 16303 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 9846 перегляди
Публікації
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 10168 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 35745 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 50531 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69955 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 64941 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Крим
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 4774 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 23699 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 28800 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 33915 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69955 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon

Україна домовилася про нову співпрацю у ракетній галузі і ППО - підписали чотири документи в Іспанії

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Українські та іспанські виробники підписали чотири документи про співпрацю. Сторони планують спільне виробництво ракет, ППО та далекобійних дронів.

Чотири документи про співпрацю, зокрема в ракетній галузі та ППО, підписали виробники з України й Іспанії, повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Мадриді, пише УНН.

Зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence. Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких - саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба

- написав Зеленський.

Зі слів Президента, сторони "говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони". "Посилення ППО й захист життів наш найголовніший пріоритет", - додав він.

"Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування", - вказав Зеленський.

"Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом", - підсумував Глава держави.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Іспанія
Мадрид
Володимир Зеленський
Україна