Украина договорилась о новом сотрудничестве в ракетной отрасли и ПВО - подписали четыре документа в Испании

Четыре документа о сотрудничестве, в том числе в ракетной отрасли и ПВО, подписали производители из Украины и Испании, сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Мадриде, пишет УНН.

Встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace & Defence. Сегодня наши производители подписали здесь четыре документа о сотрудничестве, три из которых - именно с Sener. Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Это то, что усилит защиту украинского неба - написал Зеленский.

По словам Президента, стороны "говорили о возможностях производства и укрепления украинской противовоздушной обороны". "Усиление ПВО и защита жизней наш самый главный приоритет", - добавил он.

"Мы также заинтересованы в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов. Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию", - указал Зеленский.

"Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно быстрее. Спасибо за поддержку и готовность работать вместе", - подытожил Глава государства.

Зеленский прибыл в Мадрид - что в программе визита