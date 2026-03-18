Зеленський запропонував Британії нову модель ППО з урахуванням досвіду війни
Київ • УНН
Президент запропонував розмістити українські групи перехоплення та радари на базах Британії. Україна готова захищати Європу від атак іранських дронів.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великої Британії запропонував новий формат співпраці у сфері безпеки, заснований на українському досвіді протидії масованим атакам, про це пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, Україна готова допомогти союзникам у посиленні протиповітряної оборони, зокрема на базах у Європі.
Британські військові бази на Кіпрі. Так могла б виглядати наша безпекова пропозиція: наші експерти розміщували б групи перехоплення, розгортали б радари та акустичне покриття, і все це працювало б. Якщо Іран здійснить масштабну атаку, подібну до російських атак, ми гарантуємо захист
Президент наголосив, що подібні рішення можуть стати актуальними для всієї Європи найближчим часом.
Нові загрози з моря
Окремо Зеленський звернув увагу на зміну характеру сучасної війни, зокрема використання дронів.
І дрони можуть запускатися не лише із суші, а й із кораблів у морі. Такі далекобійні удари вже не є рідкістю
За словами президента, потенційну загрозу становлять і цивільні судна.
А з огляду на те, що у європейських морях досі є багато танкерів із російського тіньового флоту, запуск дронів із таких суден уже не є чимось неочікуваним
Він підкреслив, що Україна готова ділитися практичним досвідом захисту від подібних атак, який може бути критично важливим для європейської безпеки.
