Зеленский предложил Британии новую модель ПВО с учетом опыта войны
Киев • УНН
Президент предложил разместить украинские группы перехвата и радары на базах Британии. Украина готова защищать Европу от атак иранских дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании предложил новый формат сотрудничества в сфере безопасности, основанный на украинском опыте противодействия массированным атакам, об этом пишет УНН.
По словам Зеленского, Украина готова помочь союзникам в усилении противовоздушной обороны, в частности на базах в Европе.
Британские военные базы на Кипре. Так могло бы выглядеть наше предложение по безопасности: наши эксперты размещали бы группы перехвата, развертывали бы радары и акустическое покрытие, и все это работало бы. Если Иран совершит масштабную атаку, подобную российским атакам, мы гарантируем защиту
Президент подчеркнул, что подобные решения могут стать актуальными для всей Европы в ближайшее время.
Новые угрозы с моря
Отдельно Зеленский обратил внимание на изменение характера современной войны, в частности использование дронов.
И дроны могут запускаться не только с суши, но и с кораблей в море. Такие дальнобойные удары уже не являются редкостью
По словам президента, потенциальную угрозу представляют и гражданские суда.
А учитывая то, что в европейских морях до сих пор много танкеров из российского теневого флота, запуск дронов с таких судов уже не является чем-то неожиданным
Он подчеркнул, что Украина готова делиться практическим опытом защиты от подобных атак, который может быть критически важным для европейской безопасности.
