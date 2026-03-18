ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.5м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Дональд Трамп
Карл III
Актуальные места
Украина
Иран
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 10167 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 18777 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 25189 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 45165 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 30673 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Instagram
Хранитель

Зеленский предложил Британии новую модель ПВО с учетом опыта войны

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Президент предложил разместить украинские группы перехвата и радары на базах Британии. Украина готова защищать Европу от атак иранских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании предложил новый формат сотрудничества в сфере безопасности, основанный на украинском опыте противодействия массированным атакам, об этом пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, Украина готова помочь союзникам в усилении противовоздушной обороны, в частности на базах в Европе.

Британские военные базы на Кипре. Так могло бы выглядеть наше предложение по безопасности: наши эксперты размещали бы группы перехвата, развертывали бы радары и акустическое покрытие, и все это работало бы. Если Иран совершит масштабную атаку, подобную российским атакам, мы гарантируем защиту

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобные решения могут стать актуальными для всей Европы в ближайшее время.

Новые угрозы с моря

Отдельно Зеленский обратил внимание на изменение характера современной войны, в частности использование дронов.

И дроны могут запускаться не только с суши, но и с кораблей в море. Такие дальнобойные удары уже не являются редкостью

- отметил он.

По словам президента, потенциальную угрозу представляют и гражданские суда.

А учитывая то, что в европейских морях до сих пор много танкеров из российского теневого флота, запуск дронов с таких судов уже не является чем-то неожиданным

- добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова делиться практическим опытом защиты от подобных атак, который может быть критически важным для европейской безопасности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран
Кипр