Зеленский предложил Британии новую модель ПВО с учетом опыта войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании предложил новый формат сотрудничества в сфере безопасности, основанный на украинском опыте противодействия массированным атакам, об этом пишет УНН.

По словам Зеленского, Украина готова помочь союзникам в усилении противовоздушной обороны, в частности на базах в Европе.

Британские военные базы на Кипре. Так могло бы выглядеть наше предложение по безопасности: наши эксперты размещали бы группы перехвата, развертывали бы радары и акустическое покрытие, и все это работало бы. Если Иран совершит масштабную атаку, подобную российским атакам, мы гарантируем защиту