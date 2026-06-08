Не было рабочего места, не выдавался пропуск, а сам не являлся на работу – ГБР обнародовало данные относительно "службы" Шабунина в НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили о том, что прикомандированный к учреждению военнослужащий Виталий Шабунин в 2022–2023 гг. даже не заходил в помещение НАПК и не имел там рабочего места. Более того, у ведомства отсутствуют какие-либо должности, замещаемые военнослужащими, что не помешало Шабунину получать денежное довольствие. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий со ссылкой на справку Госаудитслужбы, составленную по запросу ГБР, передает УНН.

Читатели сегодня интересуются, как проходил службу в ВСУ незрячий "моральный авторитет псевдоантикоррупции". Установлен факт отсутствия на военной службе Шабунина в течение 132 дней и факт причинения ущерба на сумму 224 249,49 грн – написал он.

Он отметил, что нет информации о местонахождении рабочего места Шабунина в НАПК и отсутствуют сведения об учете его рабочего времени.

Также, по информации Госаудитслужбы, записи в системе документооборота агентства на имя Шабунина не создавались, пропуска для входа в помещение главе ЦПК не выдавались и сведения данных видеонаблюдения относительно его доступа в помещение НАПК отсутствуют. В целом нет данных о доступе Шабунина в помещение НАПК в течение 2022-2023 годов, сообщил Броневицкий.

Кроме того, согласно информации Госаудитслужбы, в НАПК отсутствуют какие-либо должности, замещаемые военнослужащими военных формирований, а внутренние документы на имя руководства НАПК о целесообразности командировки Шабунина никакими подразделениями агентства не составлялись, констатировал экс-прокурор САП.

Как известно, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ.

Как сообщалось ранее, ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экс-командиру Виктору Юшко. Шабунин обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации, а Юшко – в превышении служебных полномочий. Впоследствии Шабунин списался из армии из-за плохого зрения.